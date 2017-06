Perseru, Tim Paling Sengsara dalam Periode Ramadan

VIVA.co.id – Ketika laga-laga Liga 1 2017 diputar malam selama puasa Ramadan, Perseru Serui paling sengsara. Mereka kehilangan sembilan poin dari tiga laga kandang di markas lawan. Ada yang dirugikan di balik itu dan suhu persaingan jadi lebih membara.

Setelah kickoff mundur sampai dua kali, PT Liga Indonesia Baru (LIB) berupaya keras menjaga Liga 1 2017 tak makin molor. Selain faktor hak siar dan sponsorship, jadwal kompetisi internasional macam Liga Champions Asia juga dijadikan pertimbangan. Maka, Liga 1 2017 pun dikebut.

Mengubah jadwal laga dari sore dan petang ke malam begitu memasuki fase puasa Ramadan adalah solusi yang dipilih PT LIB agar Liga 1 2017 tak terhenti. Tergelarlah 34 laga malam dan kompetisi baru jeda setelah ke-18 klub kontestan memainkan laga ke-11. Laga dilanjut pasca Lebaran.

Tentu, pergeseran jadwal yang sekaligus bertujuan menghormati mereka yang menjalani ibadah puasa itu bukan tanpa risiko. Paling krusial menyangkut Perseru. Stadion Marora, markas Perseru, secara teknis tak siap digunakan malam hari. Tiga laga kandang Perseru terpaksa digulir di markas lawan.

Perseru tak berdaya, bahkan sengsara karena kehilangan sembilan poin. Cendrawasih Jingga kalah 1-3 dari Bali United di Gianyar, 0-3 dari Persija Jakarta di Bekasi, dan 0-1 dari PS TNI di Cibinong. Mereka terbenam di zona merah. Ketiga lawan diuntungkan dan mengimbas ke peta persaingan.

Suhu di papan atas dan tengah jadi penuh bara, klub yang tak kebagian laga kandang musafir Perseru seperti Bali United, Persija, PS TNI mengklaim dirugikan. Sebab, mereka harus terbang jauh ke Stadion Marorra yang kerap memakan korban saat jadwal laga pasca Lebaran kembali normal.

“Mulai laga ke-12 nanti semua kembali normal. Laga kandang Perseru pun dimainkan lagi di Stadion Marora,” kata Tigor Shalomboboy, COO PT LIB. Tigor berharap semua pihak yang terkait Liga 1 2017 dan publik sepakbola nasional tetap arif menyikapi situasi tak ideal di masa transisi ini.

5 Perubahan Jadwal & Stadion Laga Malam Ramadhan Liga 1 2017

03-06-2017: Persiba Balikpapan 3-2 Pusamania Borneo FC (Stadion Gajayana ke Stadion Parikesit)

04-06-2017: Perseru Serui 1-3 Bali United (Stadion Marora ke Stadion Kapten I Wayan Dipta)

13-06-2017: Perseru Serui 0-3 Persija Jakarta (Stadion Marora ke Stadion Patriot Chandrabhaga)

16-06-2017: Persija Jakarta 1-0 Sriwijaya FC (Stadion Patriot Chandrabhaga ke Stadion Wibawa Mukti)

18-06-2017: Perseru Serui 0-1 PS TNI (Stadion Marora ke Stadion Pakansari Cibinong)

Jadwal Laga ke-12 Liga 1 2017

Senin, 3 Juli 2017

Semen Padang FC vs Persela Lamongan

Persipura Jayapura vs Mitra Kukar

Sriwijaya FC vs Perseru Serui

PS TNI vs Arema FC

Selasa, 4 Juli 2017

Pusamania Borneo FC vs Madura United

Persegres Gresik United vs Persija Jakarta

Bhayangkara FC vs Barito Putera

Rabu, 5 Juli 2017

Bali United vs Persiba Balikpapan

Persib Bandung vs PSM Makassar