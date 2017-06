Legenda Liverpool Sarankan Klopp Rekrut Bintang Madrid Ini

VIVA.co.id – Legenda Liverpool Dietmar Hamann mendorong klub bermarkas di Anfield itu segera merekrut bek Real Madrid Pepe yang habis kontraknya musim ini. Liverpool berpeluang mendapatkan pemain bertahan gahar dengan gratis.

Kolega Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal itu berstatus bebas transfer karrena Madrid tak memperpanjang kontraknya. Pepe telah menjadi palang pintu tangguh bagi Real Madrid selama satu dekade.

Pepe bergabung Real Madrid pada 10 Juli 2007. Sebelumnya dia membela klub Portugal, Porto.

Hamman berharap Jurgen Klopp segera menindaklanjuti untuk merekrut Pepe guna memperkuat lini belakang the Reds musim depan. Sejauh ini Inter Milan dan Paris Saing-Germain sudah menyatakan minat merekrut pemain 34 tahun itu.

Menurut Hamann, Pepe masih termasuk bek terbaik saat ini. Kontribusi sangat nyata dalam membantu Madrid dan Portugal menjuarai sejumlah kompetisi.

Look what he's won my friend.If he was that rash he wouldn't have played for biggest club in the world that long.He's a winner and is class https://t.co/W0upecmwfo