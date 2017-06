Eks AC Milan Disebut Kencani Pamela Anderson

VIVA.co.id – Dunia sepakbola tak melulu menarik untuk disimak kisah dari dalam lapangan. Sisi pribadi sang pemain juga layak untuk diikuti.

Seperti dikutip Four Four Two, mantan bek AC Milan yang kini bermain untuk Sevilla, Adil Rami, dikabarkan sedang melakukan pendekatan dengan aktris seksi yang melejit namanya lewat program Baywatch, Pamela Anderson.

Meski usia Pamela kini sudah menginjak 49 tahun, tak membuat Rami gentar dalam memikat hati Pamela. Rami kini berusia 31 tahun.

Kedekatan kedua diketahui saat mereka mengadakan pertemuan bersifat pribadi di Monaco, akhir pekan lalu. Layaknya dua insan yang dimabuk asmara, Rami dan Pamela makan malam bersama.

Selain perbedaan usia yang berjarak 18 tahun, masa lalu Pamela membina rumah tangga juga tak dianggap sebagai masalah oleh Rami. Pamela sudah tiga kali gagal membina rumah tangga.

Pernikahan pertama Pamela terjadi pada 1995 bersama Tommy Lee. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak, sayang mereka bercerai pada 1998.

Delapan tahun kemudian, wanita asal Kanada ini menikah lagi dengan Kidd Rock. Kebersamaan mereka hanya bertahan 1 tahun dan Pamela lagi-lagi mengalami perceraian.

Pun begitu dengan pernikahan ketiganya dengan seorang produser film, Rick Salomon. Tahun 2007 menikah, mereka memutuskan berpisah pada tahun yang sama.