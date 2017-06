Jadwal Siaran Langsung Piala Konfederasi, Sabtu 24 Juni 2017

VIVA.co.id – Piala Konfederasi memasuki pertandingan krusial, malam hari ini, Sabtu 24 Juni 2017. Ada dua laga penentuan dari penyisihan Grup A.

Dua laga akan berlangsung serentak pukul 22.00 WIB. Portugal, Meksiko, dan tuan rumah Rusia masih punya peluang lolos ke semifinal. Sedangkan Selandia Baru sudah dipastikan tersingkir.

Portugal bakal menghadapi Selandia Baru di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg. Sedangkan tuan rumah Rusia bakal melakoni partai hidup-mati dengan menghadapi Meksiko.

Sementara itu, Meksiko memimpin Grup A dengan 4 poin, diikuti Portugal dengan poin sama. Rusia mengoleksi 3 poin, disusul Selandia Baru, tanpa poin.

Minggu dini hari, ada laga final playoff dari Segunda Division Spanyol. Getafe menjamu Tenerife di leg 2 di Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, setelah leg pertama berakhir 1-0 untuk kemenangan Tenerife.

Laga tersebut akan menentukan tim terakhir yang promosi ke LaLiga musim depan, menyusul langkah Levante dan Girona.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola, malam hingga pagi besok:

Sabtu, 24 Juni 2017

Chinese Super League

18.35 WIB - Shandong Luneng vs Guizhou Hengfeng Zhicheng - Soccer Channel Indovision

Piala Konfederasi

22.00 WIB - Selandia Baru vs Portugal - RTV, Fight Sport

22.00 WIB - Meksiko vs Rusia - Fashion One

Minggu dini hari, 25 Juni 2017

Piala Eropa U-21

01.45 WIB - Italia vs Jerman - Soccer Channel Indovision

Playoff Segunda Division Spanyol

02.00 WIB - Getafe vs Tenerife - beIN Sports 2

Major League Soccer

00.30 WIB - New York Red Bulls vs New York City FC - beIN Sports 3

06.00 WIB - Philadelphia Union vs DC United - beIN Sports 2

06.30 WIB - Columbus Crew vs Montreal Impact - beIN Sports 1

07.30 WIB - Chicago Fire vs Orlando City SC - beIN Sports 3

09.30 WIB - LA Galaxy vs Sporting Kansas City - beIN Sports 3

09.30 WIB - San Jose Earthquakes vs Real Salt Lake - beIN Sports 1

(ren)