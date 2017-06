Istri Cantik Pemain Madrid Ikut Pamer Skill Sepakbola

VIVA.co.id – Menjadi Istri dari seorang pesepakbola, menuntut Izabel Andrijanic turut mendalami permainan. Tidak cuma cantik, dia rupanya juga memiliki keunggulan skill mengolah si kulit bundar.

Dikutip dari AS, video Izabel bersama suaminya, Mateo Kovacic sedang menyundul bola ramai diperbincangkan. Keduanya saling mengirim umpan dengan kepala, saat sedang berada di atas kapal.

(Baca juga: Ditawar Tinggi Klub China, Mantan Bek Madrid Pilih Pensiun)

Pasangan yang baru meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan empat hari lalu itu sedang menjalani liburan. Mereka menghabiskan waktu bersama menikmati indahanya laut lepas.

Kovacic yang saat ini berseragam Real Madrid memang sudah lama menjalin hubungan asmara dengan Izabel. Namun, baru kini mereka akhirnya menikah.

Kovacic dan Izabel dikenal sebagai pasangan yang sangat kompak. Keduanya tidak segan mengumbar foto-foto momen mesra ke sosial media masing-masing. Izabel juga kerap memberi dukungan kepada Kovacic dengan cara datang ke stadion.

How long can Kovacic and his new wife keep it up for? pic.twitter.com/zyEBBcISrv