Deretan Bintang Top Eropa Ucapkan Selamat Idul Fitri

VIVA.co.id – Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah telah tiba. Umat Muslim di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Kemenangan, setelah berpuasa penuh di bulan Ramadan.

Para pesepakbola Muslim di Eropa pun tak mau ketinggalan menyambut momen istimewa ini. Mereka mengucapkan selamat Lebaran lewat media sosial masing-masing.

Gelandang Manchester City, Yaya Toure contohnya. Pemain asal Pantai Gading ini mengunggah fotonya lewat akun Twitter @YayaToure disertai tulisan, "Eid Mubarak everyone!"

Hal serupa diikuti oleh gelandang Leicester City, Riyad Mahrez. Pemain yang baru saja menjalani ibadah umrah ini mengunggah foto di Twitter @Mahrez22 dengan tulisan "Eid Mubarak"

Edin Dzeko tak mau ketinggalan. Penyerang AS Roma ini mengunggah foto beserta cuitan di Twitter @EdDzeko.

"Selamat Idul Fitri untuk semua teman saya yang merayakannya. Semoga kalian semua mengalami hari Idul Fitri yang menyenangkan dan barokah," tulisnya.

Berikut, ucapan selamat Idul Fitri dari pemain bola top Eropa:

Happy Eid Mubark to all my friends who celebrate. May you all have a very happy and blessed Eid...??

Bajram Serif Mubarek Olsun ?? pic.twitter.com/38dyMIvf4g