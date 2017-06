Eks Pelatih Inter Milan Tangani Klub Premier League

VIVA.co.id – Frank De Boer akhirnya berlabuh ke Premier League untuk menjadi manajer Crystal Palace. De Boer menggantikan Sam Allardyce.

Allardyce pun sudah mengundurkan diri bulan lalu. De Boer adalah manajer kelima Palace dalam empat tahun teralkhir.

Dikutip dari Foxsport, pengalaman De Boer sebelumnya adalah menangani Ajax Amsterdam dan Inter Milan. Namun, De Boer dipecat oleh Inter sejak November tahun lalu.

Manajer asal Belanda ini hanya menangani Inter dalam 14 pertandingan. De Boer pun sepertinya akan menikmati tantangan baru di Eagles.

"Saya senang ditunjuk sebagai manajer Crystal Palace. Ini merupakan kehormatan besar untuk memimpin klub bersejarah seperti Palace dengan basis penggemar yang sangat membanggakan," kata De Boer.

Prestasi De Boer sebagai pelatih Ajax adalah berhasil memberikan gelar juara empat kali beruntun. Gelar juara diraih tahun 2011-2014.

"Ini merupakan kesempatan yang sangat mengasyikkan. Dan saya tidak sabar untuk memulai petualangan baru di Premier League," jelas De Boer.

