Belum Apa-apa di Liverpool, Salah Sudah Buat Salah

VIVA.co.id – Niat baik tak selamanya mendapat respons baik. Hal ini dilakukan penggawa anyar Liverpool, Mohamed Salah.

Salah membuat fans Liverpool kesal. Hal ini berawal dari cuitannya di akun Twitter pribadi yang diunggah pada tanggal 18 Juli 2016 lalu, dikutip 101 Great Goals.

Di cuitan tersebut, Salah mengunggah foto Demba Ba dengan memberikan ucapan semoga lekas sembuh. Seperti diketahui, Ba sejak tahun lalu mengalami cedera patah kaki saat membela timnya, Shanghai Senhua.

Foto yang diunggah Salah adalah ketika Ba melakukan selebrasi ke gawang Liverpool, pada pertandingan 27 April 2016. Laga itu tidak akan bisa dilupakan fans Liverpool karena laga tersebut membuat The Reds kehilangan asa meraih trofi Premier League untuk pertama kalinya.

Get well soon bro ???????? pic.twitter.com/a1J4AXCMpt — Mohamed Salah (@22mosalah) July 18, 2016

Terlebih, proses gol Ba di pertandingan itu hingga kini masih menjadi bahan cemoohan fans lain. Karena kapten Liverpool saat itu, Steven Gerrard terpeleset di tengah lapangan, dan membuat Ba dengan mudah merebut bola dan menceploskan ke gawang Liverpool.

Ba dan Salah sama-sama bermain di laga itu. Salah bermain selama 60 menit dan digantikan oleh Willian.

Dengan status Salah yang kini sudah menjadi pemain Liverpool, fans Liverpool ramai-ramai meminta Salah untuk menghapus cuitan tersebut karena foto tersebut masih menyisakan sakit hati fans. Tapi, Salah seolah tak mengindahkan keingian fans tersebut.

Please Mohamed, delete this — ? (@VintageFirmino) June 27, 2017

@GlenGates Couldn't have picked a better pic. Haha — Ryan McCloskey (@ryanmcc007) June 27, 2017

No don't let your tweets slip out like this — Elliot Brimage (@brimage_elliot) June 27, 2017

Mohamed pls — Jordan (@ZeusLFC) June 27, 2017

The best tweet ive seen ever — Lee brierley (@EFCLEE) June 27, 2017