Kiper Chile Torehkan Rekor Apik di Laga Kontra Portugal

VIVA.co.id – Kiper Chile, Claudio Bravo, sukses menjadi bintang pada laga semifinal Piala Konfederasi 2017 kontra Portugal. Bagaimana tidak, dia berhasil menjadi faktor penentu kemenangan La Roja usai menggagalkan tiga penalti Seleccao das Quinas.

Bermain di Kazan Arena, Kamis 29 Juni 2017 dini hari WIB, kedua tim tak mampu mencetak gol dalam tempo 120 menit. Akhirnya laga pun dilanjutkan ke babak adu penalti.

Dalam keadaan masih cedera, pemain Manchester City itu secara heroik mampu menggagalkan tiga penendang Portugal, yakni Ricardo Quaresma, Joao Moutinho, dan Nani. Sementara tiga penendang La Roja, yaitu Arturo Vidal, Charles Aranguiz, dan Alexis Sanchez, tanpa kesulitan membobol gawang Portugal.

Dikutip Opta, torehan Bravo itu ternyata menciptakan rekor tersendiri baginya. Dengan menggagalkan tiga penalti kontra Portugal, dia berhasil menyamakan rekor penyelamatan penaltinya di sepanjang kariernya di LaLiga.

Sepanjang kariernya di LaLiga bersama Real Sociedad dan Barcelona, dia hanya mampu memblok tiga tendangan dari 23 kesempatan. Jumlah yang sama dia buat pada laga dini hari tadi.

Secara total, dia mampu membuat enam penyelamatan kontra Seleccao das Quinas. Dan torehan itu dilengkapi dengan lolosnya Chile ke partai puncak.

3 - Claudio Bravo has saved as many penalties in this penalty shoot-out against Portugal as he did in his La Liga career (3/23). Vital. pic.twitter.com/svbOro30px