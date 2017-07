Atletico Madrid Perkenalkan Logo Baru Klub

VIVA.co.id - Musim 2017-2018 menjadi era baru bagi Atletico Madrid. Klub asal LaLiga Spanyol tersebut telah mirilis logo klub terbaru.

Rencana Los Rojiblanco untuk mengubah logo memang sudah tersiar sejak akhir tahun lalu. Hingga akhirnya, Atletico kini memperkenal logo terbaru mereka.

Atletico berharap logo baru ini bisa memperkuat tim asuhan Diego Simeone di musim-musim mendatang. Tim asal Madrid ini tidak terlalu melakukan perubahan besar pada logonya.

"Atletico de Madrid adalah klub yang bangga pada akar sejarahnya. Sebagai penghormatan kepada [kota] Madrid, gambar beruang dan pohon stroberi nampak semakin jelas di bagian atas logo dan lebih berebentuk bulat seperti halnya logo pertama klub ini," tulis pernyataan pihak Atletico di situs resmi klub.

Growing and evolving since 1903. It's July 1st and a historic season starts: https://t.co/psxTCA3bG6 pic.twitter.com/PoVPVVbf51