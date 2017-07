PSSI Terus Soroti Masalah Perwasitan 

VIVA.co.id – PSSI terus berbenah untuk menciptakan kompetisi sepakbola Indonesia yang lebih baik. Kepala Staf Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto telah melakukan evaluasi di 11 pekan awal Liga 1.

Salah satu fokusnya adalah masalah perwasitan. Pada Mei 2017 lalu PSSI dan PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi melakukan evaluasi kompetisi dan sepakat untuk menyoroti soal peningkatan kualitas wasit.

Seperti yang diketahui, beberapa klub melayangkan protes keras atas kinerja wasit yang dinilai buruk di 11 pekan awal Liga 1. Peningkatan kualitas wasit jelas perlu dikembangkan.

Tindakan nyata telah dilakukan oleh komisi wasit yang mengistirahatkan sekitar 18 wasit hingga Liga 1 memasuki pekan ke 11.

"Setelah dilakukan evaluasi akan dilakukan penyegaran. Jika dirasa wasit melakukan kesalahan tanpa kesengajaan bisa dikembalikan lagi memimpin pertandingan. Tapi kalau tidak, mereka akan diistirahatkan untuk diberi tindakan oleh Komite Wasit," kata Iwan Budianto.

Liga 1 pekan ke-12 tinggal menghitung hari. Senin 3 Juli 2017 mendatang, tiga partai perdana akan dihelat, yaitu laga antara Semen Padang vs Persela, Persipura vs Mitra Kukar dan PS TNI vs Arema FC.