Romantisnya Prosesi Lamaran Harry Kane pada Sang Kekasih

VIVA.co.id – Awal Juli menjadi hari bahagia untuk striker Tottenham Hotspur, Harry Kane. Bagaimana tidak, lamarannya diterima oleh sang kekasih.

Hal itu langsung dipublikasikan olehnya melalui akun Twitter pribadinya. Di situ dia menuliskan: "Dia mengatakan ya!"

Dikutip The Sun, prosesinya pun terbilang sangat romantis. Kedua pasangan itu sedang berjalan di sebuah pantai yang diketahui di kepulauan Bahama, Karibia, kemudian Kane berlutut di depan sang kekasih sambil menyodorkan cincin tunangan.

Niat Kane untuk melamar sang kekasih sekaligus menjadi akhir dari masa pacaran mereka yang sudah berjalan sejak masih sekolah. Bahkan, sang kekasih yang bernama Kate Goodland, sudah memberinya seorang anak perempuan yang dinamakan Ivy Jane.

Diketahui, Kane dan kekasihnya memang sedang berlibur di kawasan Bahama. Maka itu, dia melamar sang kekasih di pantai yang indah dan penuh desiran ombak yang membuat suasana semakin romantis dan tak terlupakan.

She said YES! ?????????????? pic.twitter.com/6IfmK7DFK4