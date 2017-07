Mundurnya Jadwal Liga 2 Timbulkan Dampak Positif dan Negatif

VIVA.co.id – Pelatih sejumlah klub kontestan Liga 2 2017 senang jadwal laga lanjutan dimundurkan ke pekan kedua Juli 2017. Senang bukan karena santai. PT Liga Indonesia Baru (LIB) perpanjang jeda, mereka lebih leluasa membenahi skuat.



Awalnya, seusai jeda sebulan penuh terkait puasa Ramadan plus perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, laga-laga 8 grup Liga 2 2017 diputar lagi per awal Juli. Tapi, jadwal itu berubah. Tak menyentuh semua laga karena tetap ada yang kembali bertarung pada Rabu, 5 Juli 2017 sesuai jadwal awal.



Banyak faktor dijadikan pertimbangan PT LIB saat memutuskan menggeser jadwal sebagian laga lanjutan Liga 2 2017 ke pekan kedua Juli. Yang utama adalah terlalu mepetnya waktu libur Lebaran dengan saat para pemain harus berkumpul dalam skuat. Itu dianggap bisa jadi kendala bagi para pelatih.



Tentu, pergeseran jadwal itu berdampak. Selain kompetisi molor, sejumlah laga pun urung ditayangkan langsung tvOne sebagai pemegang hak siar. “Jadwal berubah, program live tvOne ikut pula berubah. Beberapa laga batal ditayangkan langsung tvOne,” ungkap Risha Widjaya, CEO PT LIB.



Itu sisi negatif yang timbul akibat pemunduran jadwal sebagian laga lanjutan Liga 2 2017. Sisi positifnya tetap ada, terutama dirasakan para pelatih. Mereka tak perlu terlalu tergopoh-gopoh dalam menyiapkan dan membenahi skuatnya. Waktu yang tersedia cukup leluasa buat mengoptimalkan kerja.



Sisi positif itu tak dinikmati kubu Cilegon United dan Persita Tangerang di Grup 2. Keduanya tetap duel memperebutkan tiga poin pada Rabu, 5 Juli 2017. Mereka memainkan laga lanjutan paling dulu dari kontestan lain. Baru Kamis 6 Juli 2017, Grup 2 menggelar laga Persika Karawang kontra Persikabo Bogor.



Bigmatch Grup 4 Persis Solo kontra PSIS Semarang juga tak berubah. Laga tetap bergulir Kamis 6 Juli 2017 di Stadion Manahan, Solo. Laga Grup 4 yang dimundurkan ke Sabtu 8 Juli 2017 justru laga Persiba Bantul kontra Persipon Pontianak. Lalu, Grup 8 yang baru dimulai pada Senin, 10 Juli 2017.



Jadwal Laga Terdekat Liga 2 2017

Grup 1

Sabtu (8/7): PSPS Pekanbaru vs PSMS Medan, 757 Kepri FC 757 vs Persiraja Banda Aceh

Minggu (9/7): Persih FC vs PSBL Langsa, PS Bangka vs Pro Duta



Grup 2

Rabu (5/7): Cilegon United vs Persita Tangerang

Kamis (6/7): Persika Karawang vs Persikabo Bogor

Sabtu (8/7): Persikad Depok vs Lampung Sakti FC

Minggu (9/7): Perserang Serang vs PS Bengkulu



Grup 3

Sabtu (8/7): Persibangga Purbalingga vs Persibas Banyumas, Persip Pekalongan vs PSCS Cilacap, Persibat Batang vs Persijap Jepara, PSS Sleman vs PSGC Ciamis



Grup 4

Kamis (6/7): Persis Solo vs PSIS Semarang

Sabtu (8/7): Persiba Bantul vs Persipon Pontianak, PPSM Magelang vs PSIR Rembang

Minggu (9/7): Sragen FC vs Persipur Purwodadi



Grup 5

Kamis (6/7): Persebaya Surabaya vs Persatu Tuban

Sabtu (8/7): Madiun Putra vs Persinga Ngawi, Martapura Fc vs Persepam Madura Utama, PSBI Blitar vs PSIM Yogyakarta



Grup 6

Sabtu (8/7): Perssu Real Madura vs Persida Sidoarjo, Kalteng Putra vs Persik Kediri, PS Mojokerto Putra vs PSBK Blitar



Grup 7

Sabtu (8/7): PS Badung vs Persigo Semeru FC, PS Sumbawa Barat vs Persekam Metro Malang

Minggu (9/7): Celebest Palu vs Persekap Pasuruan



Grup 8

Senin (10/7): Yahukimo FC vs Persbul Buol, Persiwa Wamena vs Persifa Fak-Fak

(ase)