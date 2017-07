Jadwal Siaran Langsung Final Piala Konfederasi 2017

VIVA.co.id – Perhelatan Piala Konfederasi akan berlangsung, Minggu 2 Juli 2017 (Senin dini hari WIB). Jerman bakal berhadapan dengan Chile di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg, Rusia.

Laga ini mempertemukan dua kutub kekuatan sepakbola dunia. Jerman berstatus sebagai juara Piala Dunia 2014, dan terus mendominasi sepakbola di Eropa dan dunia.

Sedangkan Chile menjelma menjadi kekuatan baru Amerika Latin. La Roja sukses menjuarai Copa America dalam dua edisi beruntun, pada 2015 dan 2016.

Laga final dipastikan akan berlangsung sengit. Sebab, baik Jerman maupun Chile belum pernah sekalipun menjuarai Piala Konfederasi.

Sebelum final, ada laga tak kalah seru. Portugal bertemu Meksiko dalam laga perebutan tempat ketiga di Otkrytiye Arena, Moskow, Minggu 2 Juli 2017.

Ini menjadi laga hiburan untuk Portugal dan Meksiko yang gagal menembus final. Portugal dikalahkan Chile 0-3 lewat adu penalti. Sedangkan Meksiko takluk 1-4 dari Jerman.

Berikut jadwal siaran langsung sepakbola, hari ini hingga dini hari nanti:

Minggu, 2 Juli 2017

Major League Soccer

08.00 WIB - Colorado Rapids vs Houston Dynamo - beIN Sports 3

09.30 WIB - San Jose Earthquakes vs LA Galaxy - beIN Sports 1

Piala Konfederasi

19.00 WIB - Portugal vs Meksiko - RTV

CAF Champions League

20.00 WIB - CAPS United vs Zamalek - beIN Sports 2

CAF Confederations Cup

20.00 WIB - Kampala City vs FUS Rabat - beIN Sports 1

22.00 WIB - Rivers United vs Club Africain - beIN Sports 1

22.00 WIB - Mounana vs TP Mazembe - beIN Sports 2

Chinese Super League

18.35 WIB - Tianjin Quanjian vs Guangzhou Evergrande - Soccer Channel Indovision

Senin dini hari WIB, 3 Juli 2017

Piala Konfederasi

01.00 WIB - Chile vs Jerman - RTV

Major League Soccer

04.00 WIB - Philadelphia Union vs New England Revolution - beIN Sports 3

(ase)