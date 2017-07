Lyon Resmi Daratkan Penyerang Real Madrid

VIVA.co.id – Olympique Lyon secara resmi mengumukan rekrutan barunya, Mariano Diaz. Bomber muda asal Republik Dominika, resmi diboyong Lyon dari Real Madrid dengan durasi kontrak lima tahun.

Lewat akun Twitter resminya, Lyon mengumumkan kedatangan penyerang 23 tahun. Diaz sepakat bergabung dengan Lyon, hingga tahun 2022 mendatang.

"Mariano Diaz akan menjadi bagian dari #teamOL hingga 2022," bunyi pernyataan manajemen Lyon lewat Twitter.

Menurut laporan Sportskeeda, nilai transfer Diaz mencapai €8 juta, atau setara dengan Rp121,8 miliar. Jumlah ini terbilang murah untuk pemain muda jebolan Madrid.

Diaz memang tak mendapat tempat reguler di bawah komando Zinedine Zidane. Alumni akademi sepakbola Madrid, gagal bersaing dengan nama-nama besar semisal Karim Benzema, Alvaro Morata, Gareth Bale, dan Cristiano Ronaldo.

Diaz baru masuk dalam skuat senior Madrid musim ini. Semusim membela panji Los Merengues, Diaz hanya tampil dalam 14 laga dan mencetak 5 gol di semua ajang. Meski demikian, Diaz ikut merasakan gelar juara LaLiga dan Liga Champions 2016/2017.

Mariano Diaz will be part of the #teamOL until 2022 ! ???????? pic.twitter.com/0XvupfmdOH