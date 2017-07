Melawat ke Markas Persegres, Persija Minus 5 Bintang

VIVA.co.id – Pasca libur Lebaran, Persija Jakarta dituntut mampu mempertahankan tren positifnya. Memetik empat kemenangan beruntun di bulan Ramadan lalu, armada Macan Kemayoran ditantang untuk menjaga konsistensinya.

Persija sukses memetik empat kemenangan beruntun bulan Ramadan lalu. Tak main-main, kebangkitan pasukan Stefano Cugurra Teco ditandai dengan kemenangan vital atas Arema FC dan Sriwijaya FC. Selain itu, Bambang Pamungkas cs juga sukses menghantam PS TNI dan Perseru Serui.

Kini, Persija ditantang untuk melanjutkan rentetan kemenangannya. Persija akan melakoni laga tandang kontra tim papan bawah, Persegres Gresik United.

Ambisi memetik poin penuh guna menjaga tren positif, jelas jadi target utama. Hanya saja, ambisi Persija ini akan sedikit menemui hambatan. Sebab, Persija dipastikan bakal kehilangan tiga pilar utama yakni, Ryuji Utomo, Rezaldi Hehanusa, dan Muhammad Hargianto.

Ketiga bintang muda Persija dipastikan absen, lantaran tengah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U-22 di Bali. Lewat Twitter resminya, Persija merilis 18 pemain yang akan dibawa ke Gresik. Dalam daftar nama pemain tersebut, tidak ada nama Ryuji, Hargianto, dan Rezaldi.

Persija wajib membawa pulang poin penuh untuk bisa merangsek ke posisi tiga besar klasemen. Saat ini, Persija berada di posisi ke-5 klasemen sementara Liga 1, dengan catatan 18 poin.

Selain tiga bintang muda, Persija juga takkan diperkuat oleh dua pemain lainnya yakni, Rudi Widodo (penyerang) dan Sandi Darma Sute. Persija akan melakoni laga kontra Persegres di Stadion Tri Dharma, Selasa 4 Juli 2017 WIB.

Berikut Daftar 18 Pemain Persija Kontra Persegres:

1. Andritany Ardhiyasa (kiper)

2. Rizky Darmawan (kiper)

3. Ismed Sofyan (bek)

4. William Pacheco (bek)

5. Gunawan Dwi Cahyo (bek)

6. Maman Abdurrahman (bek)

7. Arthur Irawan (bek)

8. Vava Mario Yagalo (bek)

9. Sutanto Tan (gelandang)

10. Rohit Chand (gelandang)

11. Novri Setiawan (gelandang)

12. Amarzukih (gelandang)

13. Ramdani Lestaluhu (gelandang)

14. Jefri Kurniawan (gelandang)

15. Luiz Carlos Junior (penyerang)

16. Bruno Lopes (penyerang)

17. Bambang Pamungkas (penyerang)

18. Ambrizal Umanailo (penyerang)

Persija Squad for away match at Gresik! Lets go! ???????? #PersijaJakarta #GojekTravelokaLiga1 pic.twitter.com/JmUa4klNEf