Klopp Masih Bimbang Tentukan Formasi Ideal Liverpool

VIVA.co.id – Meski sudah mendapat tambahan penggawa anyar, manajer pelatih Liverpool masih saja merasa kebingungan. Juergen Klopp masih belum punya gambaran formasi ideal seperti apa yang akan diterapkan musim depan.

Di bursa transfer musim panas, The Reds (julukan Liverpool) berhasil mendapatkan pemain berjuluk "Lionel Messi dari Mesir", Mohamed Salah dari AS Roma. Salah direkrut Liverpool dengan banderol tak kurang dari 50juta pound.

Tapi Klopp tak menjamin Salah akan menjadi tumpuan utama di lini tengah. Sebab, Liverpool juga mendatangkan pemain muda Dominic Solanke dari Chelsea, yang mana dia juga bisa menjadi pilihan.

"Mohamed has the perfect mix of experience and potential - this is really exciting."



