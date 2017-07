Jadwal Siaran Langsung Liga 1, Senin 3 Juli 2017

VIVA.co.id – Persaingan di Liga 1 2017 kembali dihelat hari ini, Senin, 3 Juli 2017. Ada tiga pertandingan yang bergulir, dan dua di antaranya disiarkan langsung tvOne.

Persipura Jayapura menjamu Mitra Kukar di Stadion Mandala, Jayapura. Ini menjadi debut untuk pelatih anyar Mutiara Hitam, Wanderley da Silva.

Laga lainnya mempertemukan Semen Padang menghadapi Persela Lamongan di Stadion Haji Agus Salim, Padang. Anda bisa menyaksikan duel ini secara langsung di tvOne mulai pukul 15.00 WIB.

Di Stadion Pakansari Bogor, ada pertandingan yang tak kalah menarik. PS TNI menjamu Arema FC dan akan disiarkan langsung tvOne mulai pukul 18.30 WIB.

Selain tayangan di layar kaca tvOne, laga ini bisa ditonton lewat live streaming di VIVA.co.id. Cukup kunjungi laman m.viva.co.id/tvone/live.

Anda juga bisa menyaksikannya lewat aplikasi VIVA yang dapat diunduh lewat Apps Store dan Play Store. Ikuti juga informasi terkini mengenai pertandingan Liga 1 dan Liga 2, melalui akun media sosial tvOne.

Berikut jadwal pertandingan Liga 1 hari ini, Senin 3 Juli 2017:

15.00 WIB - Semen Padang vs Persela - tvOne (Live)

15.00 WIB - Persipura Jayapura vs Mitra Kukar

18.30 WIB - PS TNI vs Arema FC - tvOne (Live)