Hari Ini, Eks Kapten Chelsea Teken Kontrak di Klub Baru

VIVA.co.id – Mantan kapten Chelsea, John Terry, akan melakukan teken kontrak bersama klub barunya, hari ini. Dan klub yang menjadi tempat JT (sapaan John Terry) meneruskan karier adalah Aston Villa., klub yang berkiprah di Championship Division, kasta kedua Liga Inggris.

The Sun mengabarkan, The Villans (julukan Aston Villa) akan memberi gaji Terry sebesar 60 ribu pound per pekan atau setara Rp1 miliar. Proses pengesahan Terry tak akan dilakukan sesegera mungkin, sebelum Villa melakukan persiapan pramusim di pusat pelatihan mereka, Algarve.

Durasi kontrak yang disodorkan Villa memang hanya berjangka 1 tahun. Keberadaan JT di lini belakang diharapkan mampu memberikan aura positif untuk seluruh tim.

Terry selama memperkuat Chelsea dan tim nasional Inggris, dianggap sebagai model untuk seorang pemimpin dan pemain yang tangguh. Kepribadian itu menjadikan alasan klub memboyong Terry.

Villa tak perlu menggelontorkan uang untuk merekrut Terry. Sebab kini dia berstatus bebas transfer, setelah memutuskan mengundurkan diri dari The Blues, klub tempat di mana dia menghabiskan karier selama 20 tahun.

Sebelum mendekat ke Villa, Terry sempat dikaitkan dengan banyak klub. Klub-klub dari Liga Amerika Serikat dan China, berebut untuk mendapatkan tanda tangan pemain yang mendapat predikat "Captain, Leader, Legend" dari fans Chelsea ini. (one)