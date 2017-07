Sepakat dengan MU, Morata Pamit dari Real Madrid

VIVA.co.id – Transfer Alvaro Morata ke Manchester United mendekati kenyataan. Morata yang tengah berjuang untuk mendapatkan tempat dalam skuat tim nasional Spanyol di Piala Dunia butuh klub baru untuk bermain lebih banyak.

Persaingan ketat karena bertaburnya mega bintang di Real Madrid membuatnya tak menjadi pilihan utama Zinedine Zidane.

Menurut Manchester Evening News, perkembangan proses transfer Morata ke MU semakin signifkan. Sebuah pertemuan yang diduga membahas itu digelar di Santiago Berbabeu, Senin pagi waktu Spanyol atau sore ini waktu Indonesia.

Juanma Lopez (agen) dan Alfonso (ayah) tiba di markas Madrid pagi-pagi. Mereka terlibat dalam rapat serius yang berlangsung tertutup sepanjang 50 menit.

Berulang kali Morata mengeluhkan karena jarang dimainkan Zidane. Mourinho datang menawarkan solusi, memberinya kepastian akan lebih banyak dimainkan.

Morata's agent in Madrid to discuss Real exit according to AS. #MUFC