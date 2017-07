MU Resmi Rekrut Bomber Asal Belgia

VIVA.co.id – Menchester United tak hanya sibuk melakukan aktivitas transfer pemain untuk tim senior. Bibit-bibit muda juga menjadi aspek yang diperhatikan klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut.

Daily Mail mengabarkan, MU telah resmi mendatangkan pemain muda asal Belgia, Largie Ramazani. Pemain berusia 16 tahun ini akan masuk dalam skuat muda Setan Merah, dan diberikan pelatihan serta pengalaman untuk menuju level profesional.

Pemuda kelahiran Burundi ini telah tiba di pusat pelatihan klub, AON Training Complex. Ramazani akan melakukan tes untuk pramusim pada hari Minggu, waktu setempat.

Ramazani diboyong MU berkat kerja keras para pemandu bakat, dia pun disodori kontrak berdurasi 4 tahun. Ramazani diketahui menjadi bagian dari MU setelah seorang jurnalis asal Belgia, mengunggah foto sang pemuda memegang kostum MU di AON Training Complex.

Largie Ramazani, a 16y old Belgian/Burundian striker, has signed a four-year deal with Manchester United. @hlnsport #cafc #mufc #rsca pic.twitter.com/chlGlS3DWc