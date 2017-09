VIVA.co.id – Memiliki kekasih cantik kini bukan lagi hanya milik pemain sepakbola papan atas dunia. Belakangan muncul sosok perempuan cantik dan seksi bernama Angela Ladenko.

Perempuan berusia 27 tahun tersebut merupakan kekasih dari Marko Jordan, striker klub Serie D Italia, Latino Calcio. Melalui Instagram pribadinya, Angela kerap mengunggah foto-foto seksi.

Memiliki pengikut mencapai 120 ribu, mayoritas foto Angela saat sedang mengenakan bikini. Dia termasuk perempuan yang berani memamerkan tubuh indahnya.

Seperti dilansir The Sun, Angela yang berasal dari Kroasia, menjadi model dari merk asal Inggris dan Amerika Serikat. Wajahnya menghiasi iklan Fashion Nova, Oh Polly, Public Desire, dan Pretty Little Thing.

Setelah namanya mencuat di media sosial, Angela dikabarkan berniat mengembangkan karier. Tidak cuma modeling, tetapi juga merambah dunia akting.

Melesatnya karier Angela tak berbanding lurus dengan yang dialami Marko. Pemain berusia 30 tahun tersebut kini tidak memiliki klub, usai kontraknya bersama Latino Calcio tak diperpanjang.