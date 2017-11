VIVA – Penggunaan layanan data Telkomsel selalu meningkat setiap harinya. Namun edukasi tidak berhenti dilakukan Telkomsel di pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Jawa Barat. Meski peningkatan penggunaan digital di wilayah itu diklaim telah lebih dari 40 persen, Telkomsel tetap menjalankan misi edukasi digital.

Executive Vice President Area Jabotabek Jabar Telkomsel, Ririn Widaryani, mengatakan, pemanfaatan layanan digital Telkomsel semakin cepat diadopsi masyarakat Kota Bekasi. Hal ini seiring dengan pertumbuhan pengguna layanan data yang mencapai 42 persen.

“Angka 42 persen itu peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen Telkomsel dalam memperkuat ekosistem gaya hidup digital masyarakat Kota Bekasi juga diwujudkan dengan menambah dan memperluas jangkauan jaringan berteknologi terdepan 4G LTE hingga 240 persen dan telah menjangkau hampir seluruh populasi masyarakat di Kota Bekasi,” kata Ririn dalam keterangannya, Minggu 5 November 2017.

Edukasi yang dilakukan Telkomsel salah satunya adalah memperkenalkan gaya hidup digital dari segala lini, termasuk layanan VideoMax dan T-Cash. Ajang MAXcited di Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari.

Pada festival hiburan ini pelanggan dapat merasakan pengalaman menonton video-video terbaik di area VideoMAX yang menampilkan berbagai layanan video streaming, seperti Catchplay, HOOQ, SuperSoccer TV, dan Viu. Pengunjung bahkan dapat turut mengikuti keseruan nonton bareng liga liga terbaik dunia serta konten sepakbola lainnya yang ditayangkan di area ini melalui layanan SuperSoccer TV.

Untuk pelanggan yang memiliki hobi dalam bermain games, dapat berpartisipasi dalam mini games competition di area GamesMAX, yang juga akan mempertandingkan grup terbaik yang berhasil lolos kualifikasi dalam games Mobile Legends dan Arena of Valor.



Kompetisi game itu memperebutkan hadiah total senilai puluhan juta rupiah. Pengalaman pengunjung dalam menikmati mini kompetisi game ini juga didukung dengan tambahan fasilitas jaringan 2 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) Telkomsel yang telah dilengkapi teknologi terdepan 4G LTE.

Tersedia pula area food court yang mana pengunjung dapat menikmati sejumlah makanan favorit dari booth-booth kuliner dan food truck melalui transaksi T-Cash.

Di samping pengalaman menikmati layanan hiburan digital Telkomsel, pengunjung MAXcited di Kota Bekasi juga dihibur penampilan atraktif secara langsung oleh band NAIF, NTRL, Souljah, dan Andra and The Backboned. Selama gelaran di 8 kota, MAXcited juga menghadirkan band ternama lainnya seperti Alexa, Killing Me Inside feat AIU, Soundwave, HIVI!, /rif, Jamrud, Maliq & D’Essentials, The S.I.G.I.T., D’Masiv, Gigi, J-Rocks, Nidji, Kelompok Penerbang Roket, Pas Band, dan Kotak.

Gelaran ini menghadirkan pertunjukan musik atraktif dari sejumlah band ternama yang diselenggarakan di 8 kota, yaitu Malang, Samarinda, Medan, Bandung, Makassar, Bekasi, Palembang, dan Yogyakarta hingga 12 November 2017. (one)