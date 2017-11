VIVA – Tim ilmuwan internasional mengatakan mereka telah menemukan adanya ruang kosong raksasa di dalam Piramida Agung Mesir. Ruang kosong dengan ukuran panjang lebih dari 30 meter posisinya tepat di atas ruang Grand Gallery yang berukuran tinggi 8,6 meter, panjang 46,7 meter dan lebar 1 meter. Pengumuman ruang kosong pada Piramida Khufu' itu menimbulkan perdebatan sengit para ilmuwan termasuk komunitas peneliti di Mesir.

Penemuan ruang kosong di Piramida Agung ini mengulang temuan pada 2016. Tahun lalu, peneliti yang sama menemukan ruang kosong di piramida sisi utara Piramida Agung.

Dikutip dari Live Science, Senin 6 November 2017, ada yang menyakini ruang kosong itu adalah sebuah ruang rahasia. Sedangkan yang lainnya tak mempercayainya.

"Ruang kosong itu ada," tegas Presiden Heritage Innovation Preservation dan pemimpin misi ScanPyramids, Mehdi Tayaoubi.

Penemuan ruang kosong raksasa itu berkat penggunaan sinar kosmik. Tim yang terlibat dalam riset ini memang menggunakan teknologi dan pendekatan berbeda, memakai sinar kosmik.

Tim ilmuwan menggunakan partikel muon, yang terbentuk saat sinar kosmik berinteraksi dengan atmosfer atas Bumi. Saat partikel itu jatuh ke Bumi terus menerus, mengalir pada benda dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Partikel ini bisa menembus batu, tapi saat melalui perjalanan pada benda padat, muon kehabisan energi dan akhirnya membusuk.

Maka dengan mengukur jumlah muon pada sebuah benda dari arah tertentu, bisa mengungkap kerapatan sebuah benda. Teorinya adalah lebih banyak muon dalam sebuah benda berarti ada kekosongan dalam sebuah objek.

Tim internasional itu menggunakan tiga metode dengan pengukuran muon. Pertama, dengan film emulsi nuklir yang dikembangkan peneliti Jepang.

Metode kedua, memakai detektor partikel bernama hodoscope, yang dikembangkan peneliti Jepang juga. Kedua detektor ini diletakkan di dalam piramida. Metode ketiga, deteksi dengan muon berbasis gas argon yang diletakkan di dinding luar piramida. Deteksi ini dipasang tim ilmuwan Prancis.

Metode ketiga menunjukkan hasil yang sama, ada ruang kosong yang selama ini tidak diketahui, selain Ruang Ratu, ruangan bawah tanah dan ruang yang di atasnya yakni, Ruangan Raja. Kedua ruang itu terkoneksi dengan beberapa koridor termasuk ruang Grand Gallery.

How did archaeologists discover a mysterious void deep within The Great Pyramid of Giza using particle physics? Come on a tour with us... pic.twitter.com/z9jQglZ24g — DW Science (@dw_scitech) 3 November 2017