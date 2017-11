VIVA – Portal berita VIVA menghadirkan petualangan seru bagi Anda penyuka fotografi. Dalam acara AdAsia 2017 yang digelar di Bali Nusa Dua Conventoin Centre, Nusa Dua, Bali, VIVA menyediakan booth bagi Anda yang suka fotografi.

VIVA mencoba menghadirkan pengalaman berbeda bagi penyuka fotografi berbasis kamera one IT. "Jadi orang bisa merasakan foto diambil dari angle seratus delapan puluh derajat," kata General Manager Monetisation Marketing and Partnership VIVA Henky Hendranantha, di lokasi pada Rabu, 8 November 2017.

Teknik pengambilan gambar dengan kamera one IT, katanya, sedang menjadi tren di Eropa. "Ini masih jarang di Indonesia. Jadi, static camera bisa menggabungkan angle dari multiple angle. VIVA menghadirkan itu," kata Henky.

Anda yang ingin merasakan sensasi foto yang dapat ditangkap dari berbagai sudut lalu digabungkan menjadi satu, silakan datang ke booth VIVA. Caranya mudah, hanya mendaftar melalui laman Viva.co.id, masuk sebagai login user. Usai difoto, Anda bisa mengaksesnya di Viva.co.id/adasia.