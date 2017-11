VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengaku telah menghubungi Facebook dan Whatsapp untuk segera memfilter konten negatif di platform tersebut. Namun, memang prosesnya tidak bisa cepat karena melibatkan banyak pihak terkait. Untuk bisa membuat proses filtering sampai blokir menjadi cepat, pengguna bisa “mendesak” Whatsapp.

Caranya adalah dengan melakukan pelaporan atas konten yang tidak diinginkan itu. Sebelum melakukan pelaporan, persiapkan dulu bukti konten yang akan dilaporkan.

Kita bisa melakukan perekaman layar (screenshot) dari kumpulan konten yang tidak layak itu. Jika screenshot sudah siap, lakukan tahapan ini:

1. Buka platform Whatsapp.

2. Masuk ke Pengaturan/Setting.

3. Pilih Help dan klik Contacts Us

4. Tuliskan dalam kolom Please Delete Inappropriate GIF content, which can be search easily using keyword ‘sex’ and ‘porn’

5. Masukkan screenshot dalam kolom yang disediakan, lalu klik Next.

6. Akan muncul beberapa tema pertanyaan yang jika diklik, Whatsapp telah memiliki jawabannya. Klik Next.

7. Laporan kita dimasukkan dalam format email. Klik Send.

Langkah ini sejatinya memang email pelaporan pengguna terkait dengan masalah yang dialami saat mengakses Whatsapp.

Namun, jika jutaan pengguna Whatsapp di Indonesia melakukan bombardir pelaporan yang sama dalam satu waktu, besar kemungkinan WhatsApp akan secepatnya menghilangkan konten tersebut. (ren)