VIVA – Produsen chip AMD kini melirik notebook super tipis untuk menggunakan prosesor canggihnya. Prosesor AMD yang disematkan pada notebook super tipis diberi kode 'Raven Ridge'. AMD mengklaim, prosesor terbarunya akan memberikan performa terkencang di dunia.

AMD resmi meluncurkan Ryzen 7 2700U dan AMD Ryzen 5 2500U, Senin, 6 November 2017. Dua prosesor Ryzen Mobile dengan teknologi AMD SenseMI dan kemampuan grafis Radeon Vega pada desain System-on-Chip ini diklaim bisa mencapai performa melebihi seri sebelumnya.

"Jajaran prosesor baru ini akan memberikan performa terdepan pada perangkat PC Mobile dan ultrathin. Ryzen Mobile juga menawarkan form factor baru pada notebook yang didukung oleh partner OEM kami, sehingga AMD dapat menjawab tren utama kebutuhan untuk notebook tipis dan ringan, multiguna dan hiburan on the go," ujar AMD Consumer Sales Director for Asia Pasific and Japan, Peter Chambers saat peluncuran di Kawasan Sudirman, Senin, 6 November 2017.

Peter mengklaim, Ryzen 7 2700U menjadi prosesor ini yang tercepat, sebab mampu menyodorkan performa 44 persen lebih baik, serta kemampuan grafis mencapai 161 persen lebih baik dari kompetitor. Beberapa produsen laptop seperti HP, Acer, Dell dan Lenovo memastikan akan menghadirkan dapur pacu ditenagai prosesor Ryzen Mobile itu. (ase)