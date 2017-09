VIVA.co.id – Seorang gadis mungil berusia tujuh tahun bernama Layla Thompson menjadi kontroversi karena memakai make-up, baju minim dan mencokelatkan kulitnya. Semuanya dilakukan demi menjadi terkenal.

Bahkan, dia telah memenangkan kontes kecantikan di tingkat nasional. Ibunya, Jenna Eastland menghabiskan puluhan juta untuk mencokelatkan kulit dengan spray, ekstensi rambut dan kosmetik anak bungsunya tersebut. Putrinya yang memiliki nama beken Layla Belle juga mewarnai rambutnya, memakai bulu mata palsu dan berjalan dengan sepatu hak tinggi.

Layla yang rutin mengikuti kontes kecantikan dan kompetisi menari lebih suka bereksperimen dengan produk kecantikan daripada bermain dengan teman-temannya atau mainan. Bocah asal Newton Aycliffe, County Durham, itu terpilih mewakili Durham di Miss British Empire, yang diadakan di Buckinghamshire.

Tapi ibu tunggal ini mengatakan bahwa kontes tersebut mendapat keluhan dari orang-orang yang menginginkan Layla dikeluarkan dari kompetisi. Padahal sebelumnya mereka membiarkan Layla ikut hingga meraih gelar Mini Miss British Empire.

"Saya rasa mereka iri karena Layla melakukannya dengan baik. Salah satu keluhan mengatakan bahwa keluarga saya perlu diperhatikan," kata ibu tiga anak itu, seperti dilansir dari Daily Mail, Selasa, 5 September 2017.

Namun, Jenna mengatakan bahwa putrinya ingin melakukan sebaik mungkin. Dia senang mewakili kotanya dan merasa menjadi orang yang berguna di dunia ini.

Saat kontes pada 24 Agustus 2017 lalu, Layla berjalan di atas catwalk dengan dua kali penampilan, yakni dengan menggunakan busana putih dan biru dan memakai sepatu hak tinggi. Dia juga memamerkan bakatnya dalam menari dengan iringan lagu James Arthur, Say You Will Not Let Go.

"Sebelum kontes, saya mengatakan kepadanya untuk tidak marah jika tidak menang. Ketika mereka memanggil namanya, saya sangat terkejut. Saya tidak memperkirakan dia menang," tutur ibu yang dua anaknya menderita autis ini.

Setelah memenangkan kontes kecantikan, Layla diberi mahkota, selempang, kalung dan gelang. Dia sekarang memegang gelar Mini Miss British Empire 2017 selama setahun.