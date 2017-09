VIVA.co.id – Bagi Anda yang membuka laman utama Google hari ini, Anda akan disambut dengan Google Doodle yang memainkan musik seniman Rusia bernama Eduard Khill.

Penyanyi bariton era Soviet itu sempat menjadi viral di tahun-tahun terakhirnya karena video klip lucu miliknya di YouTube. Salah satu yang membekas di telinga para penggemarnya ialah "tro-lo-lo-ing" -nya.

Video tersebut menjadi viral, dan membuatnya terkenal dengan sebutan"Mr Trololo". Pria bernama lengkap, Eduard Anatolyevich Khil lahir pada 4 September 1934, di Smolensk, Rusia. Untuk itu, Google Doodle hari ini juga sebagai salah satu bentuk perayaan ulang tahunnya ke-83 dan apresiasi atas karyanya.

Setelah berlatih di Konservatorium Rimsky-Korsakov, Khil mendapatkan penghargaan bonafidenya sebagai penyanyi pop, dan mengumpulkan banyak penghargaan, termasuk People’s Artist of Russia pada tahun 1974.

Pertunjukan TV 1976 berjudul " I Am Glad Because I Am Finally Returning Back Home", yang menampilkan vokalisasi legendaris "tro-lo-lo" Khil, pertama kali muncul di YouTube pada tahun 2009.

Video ini melambungkan popularitas penyanyi bariton tersebut di internet pada 2010. Khil menyadari bahwa dirinya menjadi viral di internet setelah dia mendengar cucunya menyenandungkan lagunya

Dalam penampilan di atas panggungnya, Khill kerap tampil dengan setelan cokelat yang apik dan dasi berwarna mustard, dan dengan senang hati mengeluarkan ciri khasnya dengan "tro-lo-lo-ing," dan menari dengan bersemangat.

Khil meninggal di rumah sakit di St. Petersburg pada tanggal 4 Juni 2012, pada usia 77 tahun karena komplikasi stroke.