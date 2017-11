VIVA – Singapura sebagai sebuah negara yang juga merupakan 'kota' internasional di kawasan Asia Tenggara adalah 'surga' bagi kuliner dari banyak tempat di dunia. Namun, bukan berarti negara singa ini tidak memiliki kuliner khas yang berkembang di negaranya sendiri.

Adalah No SignBoard Seafood, salah satu restoran yang menawarkan pengunjungnya kuliner khas Singapura, yaitu white pepper brown crab (kepiting coklat bumbu putih), dipadukan dengan sejumlah hidangan pendamping, termasuk hidangan-hidangan sehat rendah kalori serta karbohidrat yang bisa kita pilih sendiri.

VIVA saat mengunjungi Singapura beberapa waktu lalu sempat mencicipi nikmatnya kuliner yang disajikan No SignBoard Seafood. Cabang yang dikunjungi, berada di mall VivoCity di dekat Pulau Sentosa di kawasan selatan Singapura. VivoCity bisa diakses melalui stasiun MRT HarbourFront yang terhubung langsung dengan mal terbesar di Singapura itu.

Dalam kunjungannya, ada sejumlah menu yang dipesan, mencakup kepiting coklat bumbu putih, nasi kukus, bayam dengan jamur bai-ling, remis dengan brokoli, jamur dengan brokoli, potongan daging ayam rebus, sayap ayam goreng, udang sereal renyah, serta makanan penutup berupa jeli osmanthus chestnut.

Makanan disajikan satu per satu ke atas meja berbentuk lingkaran yang permukaannya bisa diputar. Dengan begitu, siapa pun akan bisa dengan mudah menjangkau makanan yang terhidang.

VIVA memadukan kepiting coklat bumbu putih dengan ayam rebus, bayam, jamur, serta brokoli dengan bumbu-bumbu yang menyertainya. Hasilnya, kuliner lezat mengenyangkan dengan paduan rasa gurih serta sehat.

Harga yang ditawarkan di No SignBoard Seafood secara umum terjangkau. Hanya, untuk menikmati hidangan utama berupa kepiting coklat bumbu putih, Anda harus merogoh kocek antara SG$50 hingga SG$60 (Rp500 ribu-Rp600 ribu).

Selain di VivoCity, No SignBoard Seafood yang telah buka sejak tahun 1970-an bisa ditemukan di The Central @Clark Quay, The Esplanade, dan Jalan Geylang. (ren)