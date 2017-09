VIVA.co.id – Bagi Anda pecinta vegetarian dan seorang yang gemar mengarungi laut, beriwsata dengan kapal pesiar yang satu ini bisa jadi pilihan. Cruise and Maritime Voyages (CMV) telah meluncurkan apa yang diklaimnya sebagai pelayaran samudera pertama di dunia untuk vegan, atau vegetarian.

Perjalanan tujuh malam akan berangkat ke Fjord Norwegia. Dalam perjalanan itu, selain disuguhkan hidangan menu bebas daging, program ini akan menampilkan program kesehatan termasuk yoga dan pilates.

Dilansir dari Independent, Selasa 5 September 2017, CMV bermitra dengan Vegan Travel di kapal pesiar, yang juga akan melayani dengan hidangan bebas gluten, atau makrobiotik. Pada siang hari akan ada beberapa sesi tentang topik diskusi, seperti pasta gigi vegan dan pembuatan keju vegan.

Empat penutur tamu tentang gaya hidup vegan telah dikonfirmasi untuk pelayaran tersebut, yakni, psikolog Melanie Joy, Dr Michael Greger, penulis buku terlaris menurut New York Times "How Not to Die", ahli gizi Julieanna Hever dan presenter TV, dan penyayang binatang Wendy Turner Webster.

Pelayaran dengan kapal baru CMV, Columbus, ini memiliki kapasitas untuk 1.400 penumpang. Kapal ini memiliki dua kolam renang, gym, bioskop luar ruangan dan lima restoran. Columbus biasanya beroperasi sebagai kapal khusus orang dewasa, namun anak-anak juga bisa ikut serta pada bulan ini.

"Kami senang dapat menawarkan apa yang kami yakini sebagai pelayaran laut pertama untuk vegan," kata CMV dalam keterangan resminya.

Mereka menambahkan, bahwa ini ialah kesempatan sempurna untuk bepergian dengan orang-orang yang berpikiran sama, dan menikmati pemandangan Norwegia yang menakjubkan.

"Columbus adalah kapal yang sempurna untuk pelayaran indah ini, yang menggabungkan lingkungan luas dan layanan ramah dengan fasilitas hiburan dan hiburan yang trendi," kata CMV.

Kapal pesiar tersebut berangkat dari Pelabuhan London Tilbury pada tanggal 25 September, dengan harga mulai £499 atau sekira Rp8,4 juta.