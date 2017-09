VIVA.co.id – Dunia otomotif yang eksotik, membuat banyak orang ingin mengenal lebih jauh. Namun, tidak semua punya nyali, atau keinginan untuk terjun langsung ke dalamnya.

Guna menjembatani itu, beberapa penulis cerita coba menuangkan dunia tersebut ke layar perak. Tren film bertema mobil, atau motor dimulai hampir bersamaan dengan terciptanya kendaraan itu sendiri.

Salah satu film yang selalu mengandung unsur otomotif, yakni tentang agen spionase terkenal asal Inggris, James Bond. Dalam hampir setiap seri, selalu ada satu adegan yang memunculkan mobil sport ikonik buatan Inggris, Aston Martin.

Sejak film ketiga Bond yang bertajuk Goldfinger tayang perdana pada 1964 silam, Bond dan Aston Martin seolah tak terpisahkan. Sama seperti filmnya, reputasi Aston Martin sebagai pembuat mobil sport langsung menanjak.

Sutradara kondang Steven Spileberg juga memulai debutnya dengan menyutradarai film bertema otomotif. Film Duel yang tayang pada 1971, menceritakan tentang perseteruan antara pengemudi mobil dengan sopir truk.

Hampir semua gulungan film dihabiskan untuk merekam adegan kejar-kejaran antara mobil dan truk. Dalam film ini, Spielberg mengajak penonton untuk merasakan teror yang dilakukan sopir truk ke pengemudi mobil.

Tokoh James Bond dan mobil Aston Martin.

Jika bicara soal film bertema otomotif, yang paling sukses adalah Fast and Furious. Film ini sudah dibuat sebanyak delapan seri, dan masih akan berlanjut setidaknya dua film lagi.

Konsep awal film ini adalah mengangkat soal dunia balapan liar. Melalui film ini, nama Paul Walker dan Vin Diesel dikenal di seluruh dunia. Sebelumnya, Vin Diesel sempat muncul di film perang Saving Private Ryan dan menjadi tokoh utama di Pitch Black.

Bermodalkan mobil-mobil yang sudah dimodifikasi, sutradara Rob Cohen sukses menjaring penonton dari berbagai rentang usia. Berdasarkan data dari laman Boxofficemojo, modal US$38 juta yang dikeluarkan untuk membuat film tertutup oleh pendapatan sebesar US$207 juta.

Poster film Fast and Furious 6.

Berbeda dengan film-film bertema mobil lainnya, Fast and Furious memakai mobil dari berbagai jenis. Mulai dari Toyota Supra dengan turbocharger hingga mobil klasik Dodge Charger yang memakai pendorong supercharger.

Beberapa film lain yang mengusung mobil ikonik di antaranya Gone in 60 Second (Ford Mustang Shelby ‘Eleanor’), John Wick (Ford Mustang Mach 1), Italian Job (MINI Cooper), dan Transporter (BMW 735i E38 dan Audi A8 6.0 W12).

