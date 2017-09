GD is back!!! . Pentolan BIGBANG ini sukses sapa VIP Indonesia. Lagu Breathe, A Boy, But I Love You, Obsession, MichiGo, One of a Kind, R.O.D, dibawakan secara utuh tanpa jeda dalam konser GD di ICE BSD, Minggu, 3 September 2017. . Aksi energiknya menampilkan lagu-lagu tersebut kemudian disambung dengan lagu-lagu melow seperti That XX, Black, Missing You, dan Who You . Siapa yang nonton GD semalam? . Rep: VIVA.co.id/Rintan Puspitasari . #GDragon #GD #BIGBANG #kwonjiyong #actmotte #gdragonconcert #kpop #vivashowbiz #vivacoid

