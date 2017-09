VIVA.co.id – Big bike Honda RC213V-S menggoda pengunjung salah satu mal di Bekasi. Motor balap tersebut sengaja diboyong oleh PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor (AHM).

Sepeda motor yang merupakan versi jalanan dari motor balap Marc Marquez di arena MotoGP dipajang di area outdoor mal, dan diberi pita pembatas. Motor dengan tampilan garang ini menggunakan bodi hitam, dengan tulisan RC213V-S di kiri dan kanan fairing sebagai identitas.

Bicara soal jantung penggerak, Honda menanamkan mesin V4, 4-stroke, DOHC, 4-valve, berpendingin cairan (liquid-cooled) dengan kapasitas 999 cc. Tenaga motor gede ini mencapai 117 kW pada 11.000 rpm dan torsi 102 Nm pada 10.500 rpm.

Meski terkesan sangar, motor ini sudah diuji dan laik untuk dikendarai di jalanan non-sirkuit. Honda RC213V-S dihadirkan lengkap dengan lampu depan dan belakang, lampu pelat nomor kendaraan, lampu sein, spion, speedometer, knalpot dengan katalis, klakson, dan standar samping.

"Motor ini sengaja kami bawa untuk menunjukkan DNA Sport Honda. Motor ini merupakan motor balap versi jalanan dan sengaja kami bawa supaya pengunjung bisa lihat langsung," kata Aris Djatmiko, Public Relation DAM di Bekasi, Sabtu, 2 September 2017.

Sementara itu, Lerri Gunawan, General Manager Sales, Marketing dan Logistik DAM mengatakan, motor diboyong untuk kegiatan Honda Sport Motoshow 2017. Selain motor sangar tersebut, DAM juga membawa line up sport bike favorit, yakni CBR Series dan CB150R Streetfire.

"Kami menampilkan motor berkonsep ‘Total Control’ New Honda CBR250RR dan New Honda CBR150R beserta New Honda CB150R StreetFire yang hadir dengan pilihan warna-warna baru. Kami berharap model-model ini semakin memperkuat jajaran line-up produk motor sport Honda,” ujar Lerri.

Honda Sport Motoshow 2017 akan menyapa konsumen di tiga kota besar, yakni di Bekasi pada 2 dan 3 September, Bandung pada 7 sampai 10 September 2017, dan Cirebon pada 30 September 2017 hingga 1 Oktober 2017.



Pada kegiatan Honda Sport Motoshow 2017, pengunjung bisa melakukan test ride, mencari beragam aksesori dan apparel motor sport Honda, serta aktivitas menarik, seperti Speed Challenge para pengunjung dapat mencoba langsung performa New Honda CB150R StreetFire dan New Honda CBR250RR pada dyno test dan City Riding.