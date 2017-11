(PART 1) Buhahahahakakakakak TAG temen kamu yang pernah ngerasaa ngelakuin modus beginiiiii guuyysss...????????????trus di repost yaa gaess @ramebareng @dagelan @raja_ngakak @ngakakkocak @guyonann @comedyjomblo @officialhitamputiht7 @indozone @humaspolres_abes @faktanyagoogle @wowfakta @ntmc_polri @korlantas @dagelan @raja_ngakak @ngakakkocak @guyonann @comedyjomblo @indozone @officialhitamputiht7 @ivantoms12 @ekoafriyadi @lambe_turah @humaspolres_abes @fanimaulana @indovidgram @acehvidgram @indozone.id @kabaraceh @infodunia.id @berita_aceh @humaspoldaaceh @divisihumaspolri @zaini_tandiah @ramol28 @polisi_indonesia @smeidina @videokoplak @videobikinnyengir @ngakaksehat @videosegerkekinian @ngakakramerame @ngakakparodi @infia_fact @indozonemusic @pariwisataaceh @multimedia.humaspolri @sheillaaditya @pele_tp_ @fokusbro @bikinrameaja @beritakampret @lambenyinyir @lambe_lamis @lambe_julid @drama.sosialmedia @viral.banget #satlantasabeskece

A post shared by Satlantas Aceh Besar (@satlantasacehbesar) on Nov 1, 2017 at 6:49pm PDT