VIVA.co.id - "Make some noise!" Demikian sahut G-Dragon saat membuka konser Act III: M.O.T.T.E Moment of Truth the End dengan lagu Heartbreaker.

Pesona pentolan BigBang G-Dragon saat di atas panggung memang tidak akan ada yang menyangkal. Meski bertubuh mungil, gerakannya yang gesit kerap mengundang decak kagum VIP (penggemar BigBang).

Aksi panggungnya langsung disambut histeria VIP serta nyala warna kuning dari lightstick penggemar memenuhi ruang Hall 6 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Minggu 3 September 2017.

Meski tampil sebagai solois, aksi panggung GD tak kalah memukau dengan saat bersama BIGBANG. Bahkan meski konser baru dimulai pukul 19.00, GD telah berhasil memanaskan suasana. Tak hentinya pentolan boyband BIGBANG ini menampilkan lagu-lagu solo ataupun milik grupnya.

Seperti lagu Breathe, A Boy, But I Love You, Obsession, MichiGo, One of a Kind, R.O.D, ditampilkan secara utuh tanpa jeda. Aksi energik GD menampilkan lagu-lagu tersebut kemudian disambung dengan lagu-lagu melow miliknya seperti That XX, Black, Missing You, Who You?.

Teriakan dan antusias penggemar terus saja berlanjut dalam konser yang dipromotori oleh IME Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. (ren)