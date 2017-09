VIVA.co.id – Warner Bross digadang-gadang ingin menggaet aktor Leonardo DiCaprio dalam salah satu film DC Extended Universe. Kabar yang beredar, Leo mulai dilirik untuk bermain peran dalam film solo penjahat kawakan, The Joker.

Dilansir dari laman Ace Showbiz, WB sedang meminta calon produser The Joker, Martin Scorsese untuk bisa mendapatkan aktor Titanic itu, ikut bermain di film The Joker. Terlebih, keduanya kerap kali terlibat dalam beberapa proyek film seperti Shutter Island dan The Wolf of Wall Street.

Meski begitu, belum ada tawaran lebih lanjut dengan Leo. Sebab, kepastian The Joker untuk bisa diproduseri oleh Martin, juga belum rampung.

The Joker kabarnya akan mengangkat kisah di balik wajah bercat dan senyum permanennya. Dari rumor yang beredar, dikabarkan juga film ini nantinya akan mengisahkan masa muda Joker yang sering di-bully.

Selain itu, banyak teori menyebut jika kisah film solo The Joker juga akan mengangkat percintaan badut psikopat ini dan psikiater pribadinya, Harley Quinn. Konon, film ini akan menjadi pembuka untuk mengantarkan kisah Harley Quinn dalam proyek film solonya.

Joker dalam Suicide Squad sukses dibawakan oleh pentolan band 30 Seconds to Mars, Jared Leto. Jika Leo yang diincar, bagaimana sikap Leto?