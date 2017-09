VIVA.co.id – Aktris kenamaan Kate Winslet rencananya akan mengisi suara dalam sebuah film anime Jepang berjudul 'Mary and the Witch's Flower', untuk bilingual audio versi bahasa Inggris dari film tersebut.

Dilansir dari Hollywood Reporter, dalam film yang akan bercerita tentang petualangan gadis kecil di sebuah sekolah sihir itu, pemeran Rose di film Titanic ini dipastikan akan men-dubbing sosok Madam Mumblechook, yang menjadi kepala sekolah dari sekolah sihir tersebut.

Setelah nantinya di-dubbing oleh Kate dan sejumlah pengisi suara lainnya untuk versi berbahasa Inggris, nantinya film ini akan mulai merambah pasar perfilman di luar Jepang. Sebab, sejak diputar perdana pada 8 Juli 2017 kemarin, pendapatan film ini di negeri Sakura sendiri telah berhasil meraup sekitar US$27 juta atau senilai Rp 360 miliar.

Diketahui, film yang ditulis berdasarkan novel 'The Little Broomstick' karangan Mary Stewart ini, pertama kali dirilis pada tahun 1971 silam. Sementara, untuk naskah adaptasinya sendiri ditulis oleh duet David dan Lynda Freedman.

Selain Kate Winslet, nantinya sejumlah dubber yang akan ikut terlibat dalam pengisian suara di film animasi ini antara lain adalah Jim Broadbent, Ruby Barnhill, Louis Ashbourne Serkis, dan Ewen Bremner.

Film perdana garapan Studio Ponoc ini, merupakan karya pertama dari rumah produksi anime yang didirikan oleh mantan sutradara Studio Ghibli, Hiromasa Yonebayashi, dengan diproduseri langsung oleh Yoshiaki Nisnimura.

Rencananya, film 'Mary and the Witch's Flower' ini baru akan mulai dirilis di Inggris dan Irlandia, pada awal tahun 2018 mendatang. (mus)