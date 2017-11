VIVA – Kabar menghebohkan datang dari Disney dan Fox, dua studio terbesar dari Amerika Serikat. 21st Century Fox, kabarnya akan menjual hampir semua anak perusahaannya ke Disney.

Laporan yang dirilis CNBC, Selasa 7 November 2017, menghebohkan jagat perfilman dan pertelevisian AS. Kesepakatan yang sedang dibahas, konon meliputi studio film Fox dan produksi program televisinya. Konon, Fox akan fokus pada berita dan olahraga.

Bagi para pecinta film, bergabungnya dua studio besar itu melahirkan banyak spekulasi dan harapan baru. Fox, diketahui sebagai rumah untuk film-film superhero dari komik Marvel, seperti X-Men, Deadpool, dan Fantastic Four.

Jika benar bergabung, kesempatan untuk melihat para karakter superhero favorit Fox kembali ke Marvel Cinematic Universe (MCU) yang merupakan bagian dari Disney, semakin terbuka lebar.

"Aku butuh Disney segera menyelesaikan rencana ini, sehingga aku bisa melihat F4 dan X-Men bergabung dengan Avengers dan Guardians," cuit seorang fans, dikutip The Wrap, Selasa 7 November 2017.

"Ya, aku suka ide bahwa Fantastic Four dan X-Men punya kemungkinan untuk bergabung dengan MCU. Tetapi, Disney tidak butuh properti apa-apa lagi," kata warganet lainnya.

"Lalu pertanyaannya, jika Disney membeli 21st Century Fox, apa kabar film-film adaptasi komik dengan rating dewasa yang sukses itu?" tulis yang lain.

Baik Disney maupun Fox belum mengomentari hal ini.

