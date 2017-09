VIVA.co.id – Taylor Swift baru saja memecahkan rekor lewat lagu terbarunya Look What You Made Me Do. Tapi kabar ini tidak begitu saja menghapus penasaran banyak orang akan kisah cintanya dengan aktor asal Inggris, Joe Alwyn.

Dilansir laman People, Jumat, 1 September 2017, seorang sumber dari penyanyi pemenang Grammy ini membocorkan kalau pasangan muda itu masih sangat bahagia. Mereka juga dikatakan masih tetap akan menjalani hubungan cinta mereka jauh dari sorot media.

"Keputusan Taylor menjaga asmaranya dengan Jow cukup membuatnya bahagia," kata sumber itu. Sumber itu juga mengatakan kalau mereka berdua mulai saling mengenal satu sama lain secara perlahan tanpa adanya tekanan apa pun.

Di awal tahun ini, Taylor menghabiskan waktu yang cukup panjang bersama kekasihnya itu di Inggris saat Joe syuting film terbarunya 'The Favourite'.

Aktor 26 tahun itu juga sering terlihat mengunjungi Taylor ke Amerika dan mengaku bahagia bisa menghabiskan waktu di rumah kekasihnya.

"Mereka tampak berada di jalan yang sama. Joe mulai mengenal orangtua Taylor dan semua keluarganya menyukainya. Dia sangat mendukung pekerjaan Taylor," ungkap sumber yang sama.

Pekan lalu, pelantun 'Bad Blood' ini baru saja merilis lagu terbarunya yang menyindir karakter pribadinya di mata publik. Lagu itu juga menjadi pukulan balik Taylor kepada para haters, termasuk sejumlah selebriti seperti Kanye West dan Kim Kardashian. (ase)