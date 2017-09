Butuh beberapa hari untuk mencerna segala perasaan campur aduk setelah menjalani beberapa prosesi adat bersama keluarga terdekat. Rasanya luar biasa sekali. Yang sudah pernah, pasti tahu apa yg saya maksud. Yang belum pernah, tidak akan cukup ruang caption ini untuk menggambarkannya.

A post shared by @raisa6690 on Aug 31, 2017 at 12:11am PDT