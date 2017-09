VIVA.co.id – Hari ini Raisa Andriana dan Hamish Daud resmi menjadi pasangan suami istri. Keduanya menggelar akad pernikahan di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Minggu 3 September 2017.

Sejak pertama kali tampil ke publik sebagai sepasangan kekasih, keduanya membuat iri banyak pasangan, terutama dari para warganet. Bahkan, kabar kedekatan keduanya itu memunculkan tagar #HariPatahHatiNasional, yang menjadi trending di media sosial.

Banyak kemudian dari warganet yang bertanya-tanya, alasan keduanya bisa saling tertarik dan jatuh cinta. Hingga akhirnya keduanya melangsungkan pernikahan yang digelar sangat itu.

"Selama sekitar 7 tahun di industri (hiburan) ini aku enggak pernah ngomongin hubungan. Tapi buat aku Hamish itu orangnya dia passionate banget," ungkap pelantun Could it Be itu usai melangsungkan akadnnya.

Raisa melanjutkan, sosok Hamish yang selalu bersemangat dalam menjalani hidup dan juga pekerjaan adalah sosok yang telah lama dinantikannya. Hal itu pula yang membuatnya mantap untuk menjalani pernikahan dengan Hamish.

"Dia enggak pernah ragu sama aku. Jadi enggak ada alasan untuk ragu sama dia. Dia itu juga ngemong banget, dan yang sangat Yaya (panggilan Raisa) butuhkan pokoknya," ungkap Raisa. (ren)