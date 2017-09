Bhulan sayaaangg.. Congratulations on your engagement.You two are perfect together,inshAllah semua lancar dan mendapatkan ke ridhoan Allah dari hari ini sampai on your wedding day and selamanyaa.. You deserve the best. Congratulations bhulan n nikk!! Loveeee ??

A post shared by Laudya Cynthia Bella (@laudyacynthiabella) on Sep 3, 2017 at 12:27am PDT