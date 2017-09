VIVA.co.id – Pihak Kerajaan Inggris mengonfirmasi kebenaran kehamilan anak ketiga dari Duke and Duchess of Cambridge Kate Middleton. Berita tersebut terungkap dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Istana Kensington.

"Yang Mulia Duke dan Duchess of Cambridge sangat senang mengumumkan bahwa The Duchess of Cambridge tengah menanti kelahiran anak ketiga mereka. Sang Ratu dan kedua anggota keluarga sangat senang dengan berita tersebut," demikian bunyi pernyataan itu.

Dikutip dari express.co.uk, Senin 4 September 2017, pada kehamilannya yang ketiga Duchess of Cambridge menderita Hyperemesis Gravidarum, atau morning sickness. Akibatnya, Putri Kate, tidak akan melaksanakan tugas kerajaannya. Saat ini, dirinya pun harus dirawat di Kensington Palace.

Pangeran George dan Putri Charlotte bisa mengharapkan adik baru awal tahun depan. Sebelumnya, pengumuman tersebut muncul beberapa hari sebelum Pangeran George yang berusia empat tahun akan mulai sekolah di Battersea pada Kamis ini.

Sebelumnya, pada tur kerajaan di Polandia pada Juli lalu, Kate pun sempat melontarkan sebuah candaan mengenai keinginannya untuk memiliki anak yang ketiga.

Dia berspekulasi tentang prospek memiliki anak lagi, saat menawari mainan kepada seorang anak kecil dalam sebuah acara di Warasawa Polandia. "Kita hanya perlu memiliki lebih banyak bayi."

Bayi yang tengah dikandung Kate ini akan berada di urutan kelima sesuai takhta, setelah Pangeran Charles, Pangeran William, Pangeran George, dan Putri Charlotte. (asp)