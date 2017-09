VIVA.co.id – Meski telah menjadi penyanyi pop berkelas internasional, namun penyanyi Taylor Swift bukanlah tipe orang yang lantas lupa diri dengan ketenaran yang dimilikinya saat ini.

Hal itu dapat dilihat dari bagaimana dia masih mau menjadi pengiring pengantin dari sahabat baiknya, Abigail Anderson, sebagaimana dilansir dari Aceshowbiz.

"Dia tampak cantik. Dengan bibir berwarna merah gelap, dia membantu mengangkat gaun temannya (pengantin) itu saat mereka masuk ke gereja," ujar seorang sumber.

Pelantun tembang Look What You Made Me Do tersebut sama sekali tak terlihat canggung saat menjadi bridesmaid bagi sahabat baiknya dalam upacara pernikahan di Martha's Vineyard, Massaxhusetts.

Swift bahkan terlihat sabar berjalan di belakang Abigail, yang merupakan sahabatnya sejak kecil, mengiringinya sambil membetulkan letak gaun pengantin yang panjang tersebut.

Raut wajah wanita berusia 27 tahun itu terlihat sangat bahagia. Swift makin cantik dalam balutan gaun burgundy yang diselaraskannya dengan lipstik berwarna serasi.

Hal itu pun lantas mengundang komentar para tamu undangan lainnya, mengenai kecantikan sang pengiring pengantin yang tak kalah dengan mempelai wanita.

"Dia terlihat cantik," kata salah seorang tamu undangan.