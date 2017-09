VIVA.co.id – Rapper Amerika Serikat, Lil Wayne, sebelumnya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami hilang kesadaran beberapa kali. Ia dibawa ke rumah sakit setelah ditemukan tak sadarkan diri di kamar hotelnya di Chicago, Amerika Serikat.

Dilansir dari USA Today, Lil Wayne yang sebelumnya dirawat di Northwestern Memorial Hospital, saat ini sudah dalam kondisi yang stabil. Hal tersebut dikatakan oleh anak Lil Wayne, Reginae Carter, dalam cuitannya. Ia memastikan bahwa kondisi sang ayah saat ini telah membaik dan fans tak perlu khawatir.

"Ayahku saat ini telah membaik, tidak perlu khawatir, terima kasih atas perhatiannya!,” tulis Reginae.

Terkait kabar miring terkait kondisi Lil Wayne, Reginae mengatakan agar fans jangan langsung percaya dengan berita bohong yang beredar mengenai kesehatan Lil Wayne. Penyanyi ini memang memiliki sejarah karena sering kali kehilangan kesadaran, dan kondisi ini membuat beberapa pihak memberitakan ia dalam kondisi yang berbahaya.

"Oh yeah, Dont Believe Everything You Hear," ujar Reginae.

Lil Wayne memiliki sejarah penyakit epilepsi pada 2006. Ia juga beberapa kali masuk rumah sakit karena pingsan mendadak. Namun, selama ini ia tak pernah dirawat dalam waktu lama. Meski begitu, beberapa kegiatan konsernya di Chicago harus dibatalkan karena kondisinya yang tidak memungkinkan.