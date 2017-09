VIVA.co.id – Nana Mirdad baru saja mengalami kejadian tak terduga. Kediamannya terbakar saat Nana dan suami, Andrew tak berada di rumah. Untungnya anak-anak Nana bisa dikeluarkan dari rumah tepat waktu.

"Disaster. Thank god my children and dogs are safe," tulis akun instagram nanamirdad_ dalam Insta Story miliknya.

Nana pun memberi keterangan terbaru dalam beberapa video singkat. Ia mengatakan tengah malam petugas masih berada di rumahnya untuk memastikan keadaan telah aman terkendali.

"Buat kalian yang nanya, masih aku info, emang bener, the fire was there pas di belakang kamar anak-anak.Mereka basahin rumah kita, semua basah?, dalem juga basah, biar apinya tadi gak menjalar ke sini, masih ada orang PLN-nya," kata Nana dalam video singkat itu.

Terkejut, lelah jadi satu. Untungnya tak ada korban dari kejadian tersebut. Nana tetap bersyukur karena anak-anaknya berhasil keluar dari rumah sebelum api membesar.

Video kebakaran kediaman putri Jamal Mirdad ini juga diposting dalam akun gosip @Lambe_turah.