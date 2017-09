"One step closer to happiness" Ini Part of the best moment in my life,proses yang begitu cepat. Saya percaya dengan "takdir". Saya boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Dan ini adalah perjalanan hidup saya yang Allah atur. Proses demi proses selalu saya syukuri dan nikmati. Terimakasih ya Allah???????? #BAE

A post shared by Laudya Cynthia Bella (@laudyacynthiabella) on Sep 4, 2017 at 3:49am PDT