VIVA – ‘Cause there's something in the way you look at me,’ masih ingat dong dengan penggalan lirik lagu The Way You Look At Me yang populer dibawakan penyanyi Filipina, Christian Bautista. Lagu menyayat hati yang seakan jadi lagu wajib saat menyatakan perasaan cinta.

Nah, buat penggemar Christian, siap-siap patah hati ya. Penyanyi 36 tahun ini resmi melamar kekasihnya Kat Ramnani akhir Oktober lalu.

Hal tersebut diketahui dari akun Instagram Christian Bautista, @xtianbautista. Kebahagiaan terpancar di wajah Christian dan kekasihnya.

"She said yes, 10/30/2017. Venice," tulis Christian, 3 November 2017.

She said yes. ????10/30/2017 Venice A post shared by christian bautista (@xtianbautista) on Nov 3, 2017 at 3:56am PDT

Dalam foto yang diunggahnya, Kat Ramnani terlihat tersenyum menutupi mulutnya dengan tangan kiri yang telah dihiasi cincin. Di sampingnya duduk Christian yang terlihat mengambil foto tersebut dengan selfie.

Unggahan tersebut juga mendapat like dari artis Indonesia, Bunga Citra Lestari yang seperti diketahui keduanya juga pernah berduet untuk lagu Tetaplah Dihatiku sekitar 10 tahun lalu.