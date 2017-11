VIVA – Kabar melahirkan Kezia Karamoy akhirnya dibenarkan melalui Vlog Youtube berjudul "Love At The First Sight VLOG 019?". Video tersebut diunggah di akun Kezia. Dalam video berdurasi 2 menit 44 detik itu, Kezia hanya berbicara di awal.

"Ok, persiapan mau lahiran, disuntik di situ, telinga," kata Kezia dalam video tersebut.

Kezia ditemani sang suami Axcel Narang yang mengenakan kemeja berwarna merah muda. Dalam video tersebut Axcel mengatakan tak terbiasa melihat darah. Setelahnya baru muncul stop motion foto-foto Kezia dan sang bayi.

Di menit terakhir, video berganti ke bayi yang diselimuti atau "dibedong". Kabar bahagia ini disambut beragam oleh warganet yang berkomentar di akun Youtube tersebut.

"Selamat kakak cantik," ujar Nayang Wulan678.

"Congrats kakak, semoga baby nya sehat terus, jadi kebanggaan orang tua dan negara," kata Lily Zamzami.

Kezia tidak menjelaskan kapan pastinya proses persalinan itu berlangsung. Nama serta jenis kelamin bayi juga masih belum dipublikasikan.

Pada Agustus lalu sempat beredar kabar Kezia telah melahirkan. Hal itu masih belum terkonfirmasi, terlebih kabar tak sedap mengikuti. Karena saat kabar melahirkan itu tersebar, usia pernikahan Kezia dan Axcel baru 5 bulan.